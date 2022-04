Knorr betonte: Bin kein Corona-Leugner

Die EM in Ungarn und der Slowakei zu Beginn des Jahres hatte Knorr verpasst, weil er sich nicht gegen das Coronavirus impfen ließ. Bei dem Turnier galt für die Teilnahme eine 2G-plus-Regelung.

Knorr erfuhr damals viel Unverständnis für seine Entscheidung. Er betonte aber, kein Leugner des Virus zu sein. Nach eigenen Angaben war Knorr im November 2020 infiziert. Es habe ihn "schwerer erwischt als andere in meinem Alter" , berichtete er im Dezember 2021 im "Mannheimer Morgen". Impfen lassen wollte er sich trotzdem nicht und für eine Teilnahme an der EM lag die Erkrankung schon zu lange zurück, um den Status als Genesener einzunehmen.

Zur Begründung sagte Knorr damals, er vertraue auf eine "natürliche Immunität" nach seiner Genesung. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bestätigt, dass sich bei einer Infektion mit dem Coronavirus Antikörper sowie bestimmte Immunzellen bilden, die das Virus bekämpfen können. Dadurch seien infizierte Menschen zunächst teilweise immun, "allerdings nimmt die Anzahl der Antikörper mit der Zeit wieder ab."

Keine Angabe zum aktuellen Impfstatus

Eine erneute Ansteckung Geimpfter und Genesener und ein Übertragungsrisiko auf andere Personen seien damit möglich, so die Bundeszentrale. Das Robert Koch-Institut informiert zudem auf seiner Website, dass die COVID-19-Impfung "der sicherste Weg ist, um einen Schutz vor COVID-19 aufzubauen" .

Auf die Frage, ob sich an seinem Impfstatus inzwischen etwas geändert hat, wollte sich Knorr laut DHB auf Nachfrage der Sportschau nicht äußern. Für eine Teilnahme an den Spielen gegen Färöer ist der Impfstatus aber seit der Aufhebung vieler Coronaschutzmaßnahmen in Deutschland vorerst nicht mehr erheblich. Knorr ist sportlich uneingeschränkt eine Option.

Gislason lobte Knorr: "Er hat sehr gut gespielt"