Deutschland gegen Frankreich Handballerinnen starten mit Niederlage ins WM-Jahr Stand: 06.03.2025 21:47 Uhr

Die deutschen Handballerinnen sind mit einer knappen Niederlage gegen Weltmeister Frankreich ins Jahr der Heim-WM gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch belohnte sich im Testspiel in Trier nicht für eine starke Aufholjagd und musste sich mit 25:28 (10:18) geschlagen geben.

Nach einem zwischenzeitlichen Acht-Tore-Rückstand war das DHB-Team in der Schlussphase wieder auf zwei Tore herangekommen. Beste deutsche Werferin war Alina Grijseels mit sieben Toren.

Nächstes Duell mit Frankreich folgt

Die DHB-Riege kann sich schon am Samstag (08.03.2025) im zweiten Duell in Besançon revanchieren. Gaugisch lobte vor allem den Mut und die Unbekümmertheit der Neulinge um Aimée von Pereira. "Die Mannschaft ist eine Mischung aus Jung und Alt. Es geht darum, dass die Jungen das Professionelle lernen, aber gleichzeitig auch die Chance nutzen. Hier ist diese Tür und wenn sie nicht aufgeht, dann tritt sie ein", forderte der 50-Jährige bei DF1.

Döll mit unbefriedigendem Debüt als Kapitänin Erstmals führte Antje Döll Deutschland als Kapitänin aufs Feld. Die 36-Jährige wirkte nervös, kassierte früh eine Zeitstrafe und verwarf einen Siebenmeter.

Bölk gehört nicht mehr zum DHB-Kader

Die Linksaußen hatte das Amt von Emily Bölk und Grijseels übernommen, die seit 2021 als Kapitäninnen-Duo fungierten hatten. Bölk gehört vorerst nicht einmal mehr zum DHB-Kader. Die WM findet vom 27. November bis 14. Dezember in Deutschland und den Niederlanden statt. Gaugisch: Wir wissen nicht, was wir spielen Nach ausgeglichenen ersten Minuten leisteten sich die Gastgeberinnen zu viele Fehlpässe und luden den Olympia-Zweiten regelrecht zu Toren ein.

Im Angriffsspiel agierte Deutschlands oft planlos. "Wir rennen hin und her und wissen nicht, was wir spielen", kritisierte Gaugisch in seiner ersten Auszeit. Nach 20 Minuten lag seine Auswahl bereits 7:12 zurück. Besser agierten die deutschen Handballerinnen im Spiel nach hinten und konnten einige Gegenstöße unterbinden. Nach der Pause war das DHB-Team dominanter und machte die Partie noch einmal spannend. Auch, weil Torfrau Nicole Roth in Abwesenheit der erkrankten Stammkeeperin Katharina Filter viele Würfe parierte. Am Ende war die Hypothek aus der ersten Halbzeit zu groß.