Entscheidender Treffer kurz vor Schluss DHB-Frauen zittern sich trotz Niederlage bei EM weiter Stand: 09.11.2022 22:36 Uhr

Hauptrunde statt Heimflug: Deutschlands Handball-Frauen haben sich bei der Europameisterschaft in die nächste Runde gezittert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch verlor gegen den WM-Vierten Spanien im abschließenden Vorrundenspiel zwar mit 21:23 (10:11), beendete die erste Turnierphase aber dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Polen auf dem dritten Platz der Gruppe D.

Smits sichert Hauptrundenticket

"Zum Glück fahren wir nach Skopje", sagte Gaugisch und pustete tief durch: "Heute sind wir aber vor allem niedergeschlagen über die Art und Weise, wie wir dieses Spiel gespielt haben. Das war verkrampft, und wir konnten die Lösungen nicht finden."

Das deutsche Team lieferte im Alles-oder-Nichts-Spiel eine wechselhafte Vorstellung und wirkte über die gesamte Spielzeit nervös. Xenia Smits sicherte 20 Sekunden vor Schluss das Weiterkommen.

"Natürlich freuen wir uns auf weitere Spiele und sind zufrieden, dass wir noch nicht nach Hause fahren müssen. Mit unserer Leistung können wir aber leider nicht zufrieden sein", sagte Smits. Beste deutsche Werferin in Podgorica war Kapitänin Alina Grijseels mit sechs Toren.

Nächstes Spiel gegen die Niederlande

Durch die Niederlage startet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ohne Punkt in die zweite Turnierphase in Skopje. Dort geht es am Freitag zunächst gegen die Niederlande (2:2), weitere Hauptrundengegner sind Olympiasieger Frankreich (4:0) am Dienstag und Rumänien (0:4) am Mittwoch.

Montenegro (4:0) und Spanien (2:2) komplettieren die deutsche Hauptrundengruppe. Die ersten beiden Teams der Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein.

Silber größter EM-Erfolg bis dato

Die bis dato einzige Medaille bei einer Europameisterschaft gab es mit Silber bei der Erstauflage im Jahr 1994, letztmals auf dem Treppchen bei einem sportlichen Großereignis standen die DHB-Frauen beim Bronzemedaillengewinn bei der WM 2007.