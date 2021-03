An dem vor acht Jahren ausgegebenen Gold-Ziel will der 53-Jährige nicht rütteln. Schließlich hatte er schon nach der verpatzten WM daran festgehalten. "Die Ziele jetzt zu ändern, wäre doch komisch" , bekräftigte Hanning und rechnete sogleich vor: "Viertelfinale, Halbfinale - dann sind es nur noch zwei Spiele." Um den großen Traum zu verwirklichen, "müssen wir vom Gedanken im Kopf jetzt ins Herz kommen und dann mit Kopf und Herz agieren", forderte Hanning.

Nur 14 Akteure dürfen nach Tokio fliegen

Dem Bundestrainer fällt die Aufgabe zu, eine schlagkräftige Truppe für Tokio zu formieren. Nur 14 Akteure darf er mitnehmen - da sind Härtefälle programmiert. "Jetzt haben wir die Zeit zu schauen, wer dann dabei sein wird" , sagte Gislason zum Personal-Puzzle in den kommenden Monaten. Die nächste Möglichkeit zum Testen bietet sich Ende April/Anfang Mai zum Abschluss der bereits erfolgreich bestandenen EM-Qualifikation. Anfang Juli geht es dann in die unmittelbare Vorbereitung.