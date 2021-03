THW Kiel macht nach Sieg in Coburg Druck auf Flensburg

Der Rekordmeister aus Kiel liegt mit nunmehr 29:3 Punkten dicht hinter Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (32:4). Die Flensburger haben bereits zwei Spiele mehr absolviert. Die eigentlich ebenfalls für Mittwoch angesetzte Partie der Flensburger gegen den Bergischen HC war wegen eines Coronafalls beim Spitzenreiter abgesagt worden.

Kiel siegt auch ohne Landin-Brüder

Verfolger Kiel verzichtete bei der Saison-Fortsetzung nach der Olympia-Qualifikation auf die dänischen Weltmeister-Brüder Niklas und Magnus Landin. Nachdem deren Nationalmannschaftskollegen Hans Lindberg und Jacob Holm positiv getestet worden waren, wurden der Weltklasse-Torhüter und der Linksaußen trotz negativer Tests vorsorglich isoliert.

Die Kieler kamen nur schwer in Gang und lagen nach gut zehn Minuten beim 6:9 mit drei Toren in Rückstand. Erst Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Gäste die Kontrolle und gaben diese bis zum Ende nicht mehr ab. Bester THW-Werfer war Norwegens Superstar Sander Sagosen mit neun Toren. Die gleiche Ausbeute erreichte Florian Billek auf der Gegenseite.

Pekeler: "Nicht souverän"

"Souverän waren wir heute nicht" , sagte Kiels Nationalspieler Hendrik Pekeler im Anschluss bei "Sky". Auf den THW wartet wegen der vielen Verschiebungen nun ein strammes Restprogramm. Bis zum Ende der Saison im Juni stehen noch 22 Spiele allein in der Liga an. Zieht der Champions-League-Sieger erneut ins Final Four der Königsklasse ein, werden es noch deutlich mehr.

Coburg bleibt nach der Niederlage Schlusslicht. Düster sieht es auch weiterhin für TUSEM Essen aus, die Essener verloren mit 24:29 in Erlangen und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz stecken.

Göppingen nach Sieg in Wetzlar weiter auf Europacup-Kurs

FrischAuf Göppingen feierte beim 32:31 bei der HSG Wetzlar einen wichtigen Auswärtssieg im Rennen um die Europapokal-Plätze. Der TVB Stuttgart gewann das Derby gegen Balingen-Weilstetten mit 27:23.

DHB legt Aufstiegsmodus für 2. Liga fest

Der Deutsche Handballbund (DHB) gab zudem den Modus für einen Aufstieg in die 2. Bundesliga bekannt. Ab dem 10./11. April werden 14 Drittligavereine um die zwei Aufstiegsplätze kämpfen, teilte der Verband am Mittwochabend mit. Bis zum 13. Juni soll die Entscheidung fallen. Die reguläre Saison war wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden.

Zunächst wird in zwei Gruppen mit jeweils sieben Teams eine einfache Runde jeder gegen jeden ausgespielt. Jede Mannschaft genießt dabei dreimal Heimrecht und muss dreimal auswärts antreten. Die jeweils besten Vier qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Die vier Sieger der Überkreuzvergleiche ermitteln in zwei Finalspielen die beiden Aufsteiger und qualifizieren sich gleichzeitig für den DHB-Pokal in der Spielzeit 2021/22. Alle K.o.-Runden finden mit Hin- und Rückspiel statt.