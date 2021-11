Unklar, ob europäische Begegnungen stattfinden

Wie es für die Mannschaften im Spielbetrieb kurzfristig weitergeht, ist noch unklar. Beide Klubs sind unter der Woche eigentlich in internationalen Wettbewerben gefordert.

Der SCM soll am Dienstag in der European League bei IK Sävehof in Schweden antreten, die SG in der Champions League bei Dinamo Bukarest in Rumänien. Ob diese Spiele ausgetragen werden, hängt auch an den Entscheidungen der Europäischen Handballföderation (EHF).

HBL-Geschäftsführer Bohmann: "Gehen auf Nummer sicher"

Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann verteidigte die Absagen. "Unsere Maßgabe lautet: Die Gesundheit steht über allem. Wir gehen auf Nummer sicher", sagte der 57-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Für Kritik und Missstimmung aus Hannover angesichts der Kurzfristigkeit hat Bohmann Verständnis, doch an der Richtigkeit der Maßnahme zweifelt er nicht. Die Entscheidung der Absage traf die HBL alleine und nicht auf Anordnungen von Gesundheitsämtern.

Dabei wurden sogar die eigenen Regeln übergangen. Denn nach den Statuten des Ligaverbands müssen Mannschaften antreten, wenn die Hälfte des Lizenzspieler-Kaders einsatzfähig ist. Das wäre sowohl bei Magdeburg als auch bei Flensburg der Fall gewesen.

Bei der HBL will man nun Maßnahmen ergreifen. "Alle Mannschaften kümmern sich um Booster-Termine" , sagte Bohmann zu den Impfbemühungen der Klubs.

red/sid/dpa | Stand: 21.11.2021, 18:30