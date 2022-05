Magdeburgs Konkurrenten beim Final Four der European League

RK Nexe aus Kroatien ist für Magdeburg ein alter Bekannter. Bereits in der Vorrunde trafen die beiden Teams aufeinander. Magdeburg gewann das Hinspiel im Dezember mit 32:26, das Rückspiel im März mit 28:24. Der Bundesliga-Tabellenführer ist also im Halbfinale Favorit, aber auch gewarnt: Besonders in der ersten Hälfte des Rückspiels war Nexe ein hartnäckiger Gegner.

Wisla Plock ist siebenfacher polnischer Meister und hätte fast einen achten Titel folgen lassen. Doch am Montag verlor Plock in einem hitzigen und dramatischen letzten Saisonspiel im Siebenmeterwerfen gegen Lomza Vive Kielce. Dessen Schlussmann, Nationaltorwart Andreas Wolff, zeigte dabei eine überragende Leistung. Wisla Plock agierte also auf Augenhöhe mit einem Final-Four-Teilnehmer der Champions League und unterstrich damit seine Titel-Ambitionen in der European League.

Benfica Lissabon hat nach einer bitteren Niederlage gegen Porto kaum noch Chancen auf den Titel in der portugiesischen Liga, muss möglicherweise auch Stadtrivale Sporting vorbeiziehen lassen. Der Traditionsklub dürfte mit frenetischer Unterstützung von den Rängen allerdings ein unbequemer Gegner sein.

Der Spielort

Die Altice Arena in der Lissaboner Gemeinde Parque das Nacoes ist eine Mehrzweckhalle mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Zuschauern. Lokalmatador Benfica dürfte einen klaren Heimvorteil haben: Vereinsmitglieder von Benfica zahlen für ein Turnierticket nur 15 Euro - und damit 60 Euro weniger als alle anderen.

Quelle: vs