Handball-EM: Belarus mit Trainerfuchs und echtem Künstler

Wenn Rechtsaußen Mikita Vailupau vom belarusischen Rekordmeister Brest GK Meschkow im Spiel gegen die DHB-Auswahl (Livestream und Liveticker auf Sportschau.de) ein besonders schönes Tor erzielt und irgendein Reporter das als "wie gemalt" beschreibt, dann hat das bei Vailupau in jeder Hinsicht seine Berechtigung. Der 1,86-Meter-Flügelspieler hat neben seinem Wurfgefühl in der linken Hand auch noch ein ganz anderes Talent. Er malt Bilder in einem Stil, der an Salvador Dalí erinnern soll. Er ist ein Expressionist und mit seinen Kunstwerken schon des Öfteren bei Ausstellungen präsent gewesen.

Schlüsselspieler und Topscorer

Für seine Mannschaft ist Vailupau ein Schlüsselspieler. Der Mann, der in der kommenden Saison zum Top-Klub Telekom Veszprém wechseln wird, ist Siebenmeterschütze und bevorzugte Anspielstation bei Tempogegenstößen. Und er ist ein echter Scorer: Bei der EM vor vier Jahren traf nur Norwegens Superstar Sander Sagosen (THW Kiel/65 Treffer) noch öfter als Vailupau (47).