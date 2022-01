Kastening über Hotel-Isolation: "Es ist nicht die Hölle von Bratislava"

Rechtsaußen Timo Kastening befindet sich derzeit in Corona-Quarantäne während der Handball-EM in Bratislava. Im Interview per Videoschalte spricht er über den Turnierverlauf und seine Isolation im Hotelzimmer.