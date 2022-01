Deutschland gegen Belarus - das komplette Spiel

Audio: Dresden holt Punkt gegen den HSV: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 02:37 Min. . ARD. Von Thomas Kunze.

Der Hamburger SV verspielt im ersten Spiel des Jahres eine Führung in Dresden und nimmt nur einen Punkt mit nach Hause. Dynamo hält in einem guten Zweitliga-Spiel mit und verdient sich so das Remis. | audio