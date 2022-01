Dann geht es zuerst in einer Hauptrunde weiter, bevor die K.o. -Spiele anstehen. In dieser Hauptrunde spielen die verbleibenden zwölf Teams in zwei Sechsergruppen gegeneinander. Ausnahme: Gegen das Team, gegen das sie schon in der Gruppenphase gespielt haben, gibt es keine neue Partie. Das Ergebnis aus dem Vorrundenspiel wird "mitgenommen".

Die ersten beiden Mannschaften aus den Hauptrunden-Gruppen kommen dann weiter ins Halbfinale, die Drittplatzierten spielen das Spiel um Platz fünf aus. Nach dem Halbfinale spielen die Verlierer im Spiel um Platz drei, die Gewinner kämpfen im Finale um den Europameister-Titel.

Das deutsche Team

Die deutsche Mannschaft, angeleitet von Bundestrainer Alfred Gislason, startet ihr Turnier am 14. Januar in Bratislava gegen Belarus. Die weiteren Gruppengegner sind Österreich und Polen.