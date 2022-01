Handball-EM: Kohlbacher für Vorrunde kein Thema, Entwarnung bei Weber

Der an der Leiste verletzte Kreisläufer von den Rhein-Neckar Löwen wird die Reise nach Bratislava am Mittwoch definitiv nicht mit antreten. "Wir gehen davon aus, dass wir in der Vorrunde nicht auf ihn zurückgreifen können", sagte Co-Trainer Erik Wudtke.

Für die Offensive ist der Ausfall des 26-Jährigen eine erhebliche Schwächung. Johannes Golla und Patrick Wiencek sind die beiden verbliebenen Kreisläufer im Aufgebot.

Webers Schulterschmerzen sind schon deutlich besser