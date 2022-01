Handball-Nationalmannschaft: Ein EM-Aus, das trotzdem Lust auf mehr macht

Während der EM hatte sich der Eindruck eines "Chaos-Turniers" für Deutschlands Handballer von Tag zu Tag verfestigt. Insgesamt 15 Spieler infizierten sich mit dem Coronavirus. Die Mannschaft war mindestens seit dem zweiten Gruppenspiel tief gefangen im Corona-Strudel.

Doch die DHB -Auswahl steckte die Situation irgendwie weg. In ihrer Gruppe D holte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason den Gruppensieg und nahm zwei Punkte mit in die Hauptrunde. Hier gab es dann aber, wohl auch den Umständen geschuldet, sportlich nicht mehr viel zu holen. Die ersten drei Spiele verlor das deutsche Team. Und trotz des Sieges im vierten Spiel gegen Russland: Deutschland ist ausgeschieden und nimmt nicht am Halbfinale der EM teil.

Großer Zusammenhalt trotz Corona-Chaos

Trotz all der negativen Begleitumstände: Den Spielern scheint die EM doch irgendwie Spaß gemacht zu haben. Ein Rückzug vom Turnier - wie er etwa von Teilen der Handball-Bundesliga in Erwägung gezogen wurde - stand für das Team offenbar nicht zur Debatte. " Auch wenn wir alle auf Abstand unterwegs sind - so einen Zusammenhalt wie in den vergangenen Tagen habe ich selten erlebt ", bekräftigte der neue Kapitän Johannes Golla.

Das "Corona-Puzzle" bei der Handball-EM

Auch für ihn persönlich, übrigens einer der vier Spieler aus dem "Anfangs-Kader", der das Turnier durchspielen konnte, war es eine harte Bewährungsprobe. Musste er doch ein Team ohne physischen Kontakt als Anführer zusammenhalten.