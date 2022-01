Domagoj Duvnjak und Luka Cindric sind die beiden Kreativköpfe im kroatischen Spiel. Duvnjak, Superstar vom THW Kiel, ist zudem Kapitän und Gesicht der Mannschaft von Trainer Hrvoje Horvat. Am 4. Januar, neun Tage vor dem ersten Spiel der Kroaten im Turnier, wurde bekannt: Beide fallen erst einmal aufgrund eines positiven Coronatests aus.

EHF: Positiv getestete Spieler müssen mindestens 14 Tage pausieren

Am gleichen Tag bestätigte die Europäische Handball Föderation (EHF) auch nochmal, dass positiv getestete Spieler erst frühestens 14 Tage später ins Turnier einsteigen dürfen.

Das bedeutet konkret für die Kroaten, die ohne zwei ihrer besten Spieler ohnehin schon geschwächt sind, dass die Chancen auf den Einzug ins Halbfinale rapide sinken. Denn: Schon zum Auftakt treffen sie auf Frankreich - das Team, das am wahrscheinlichsten mit ihnen aus der Vorrunde in die Hauptrunde einziehen dürfte. Weil man die Punkte gegen den Vorrundengegner, der mit in die Hauptrunde geht, mitnimmt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der WM-Silbermedaillengewinner von 2020 dann ohne Punkt in die Hauptrunde geht und dort gegen starke Kontrahenten wohl alles gewinnen muss.

Dieser Livestream ist ab dem 07.01.2022 15.50 Uhr abrufbar















07.01. | das Handball-Länderspiel der Männer: Deutschland - Schweiz, ab 15.50 Uhr. Sportschau. . 02:10:00 Std. . Verfügbar bis 07.01.2022. Das Erste.

Ob Duvnjak und Cindric dort dann unmittelbar nach Ende ihrer Isolation schon mitwirken können, steht sowieso noch in den Sternen; und der Einzug in die Hauptrunde müsste auch erst einmal gelingen - schließlich ist mit Serbien ein weiteres durchaus schlagkräftiges Team in der Vorrundengruppe.