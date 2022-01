Handball | EM

Handball-EM: Dänemark und Frankreich gewinnen souverän

Weltmeister Dänemark hat bei der Handball-EM vorzeitig das Halbfinale erreicht. Das Team um Rückraumstar Mikkel Hansen fertigte am Montag (24.01.2022) in Budapest die Niederlande mit 35:23 (21:12) ab und steht in Hauptrundengruppe 1 mit nun acht Punkten an der Spitze. Die beiden besten Teams der Sechsergruppe qualifizieren sich für die Vorschlussrunde.