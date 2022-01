Die Enttäuschung nach der Niederlage zum EM -Auftakt gegen Polen stand den Österreichern ins Gesicht geschrieben. 31:36 hieß es am Ende in Bratislava - ein dicker Dämpfer für die Ambitionen des Teams von Trainer Ales Pajovic. Und so geht es für Österreich am Sonntag gegen Deutschland (18 Uhr im Livestream und Liveticker bei sportschau.de) in der Gruppe D schon um alles oder nichts. Bei einer erneuten Niederlage wären die Hauptrundenträume wohl schon ausgeträumt.