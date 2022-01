Handball-EM: Spanien siegt mit Mühe gegen Tschechien

Serbien souverän, Russland mit Problemen

In Gruppe C siegte Serbien gegen die Ukraine klar mit 31:23 (17:11), in Gruppe F behielt Russland gegen Litauen mit 29:27 (14:9) die Oberhand.

Die DHB -Auswahl bestreitet ihr erstes Vorrundenspiel am Freitag (14.01.2022, im Livestream und Liveticker auf Sportschau.de) gegen Belarus. Weitere Gegner in der Gruppe D sind Österreich und Polen.

sid/dpa/red | Stand: 13.01.2022, 19:46