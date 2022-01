Wie der Deutsche Handballbund am Sonntagmittag (23.01.2022) mitteilte, hat der Verband die Heimreise der aktuell in Quarantäne befindlichen Nationalspieler und Offiziellen organisiert und bereits begonnen. In einem ersten medizinischen Transport mit Fachpersonal und entsprechender Ausstattung seien am Sonntag Luca Witzke (Leipzig) und Lukas Mertens (Magdeburg) wieder nach Deutschland gebracht worden, teilte der DHB mit.

Auch die weiteren Teammitglieder, die im Laufe des EM-Turniers positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sollen so schnell wie möglich zurück nach Deutschland reisen.

