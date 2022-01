EM-Generalprobe für deutsche Handballer gegen Frankreich

Deutsche Spiele live im Ersten und im ZDF

Das Erste und das ZDF werden die deutschen Spiele bei der EM live übertragen werden. Die Auswahl des DHB reist am Mittwoch (12.01.2022) in den Vorrundenspielort Bratislava und trifft dort zunächst auf Belarus (14. Januar), dann auf Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, die ebenfalls in Bratislava stattfindet.

Zunächst nicht nach Bratislava reisen wird Jannik Kohlbacher. Der Kreisläufer hat noch immer mit einer Adduktorenverletzung zu kämpfen. "In einer Woche schauen wir, wie weit er nach vorne gekommen ist, um ihn nachzuholen, wenn es sein muss" , sagte Gislason.

sid/red | Stand: 09.01.2022, 11:46