Neu formiertes Team

Gleich mit der Startformation setzte der Isländer ein Zeichen. Sebastian Heymann statt Julius Kühn, Luca Witzke statt Philipp Weber und Djibril M'Bengue statt Kai Häfner: Gleich drei der neun Turnier-Debütanten bot Gislason von Beginn an auf und ließ die arrivierten Kräfte eine Halbzeit lang auf der Bank.

Das neu formierte Team machte es zunächst gut und führte schnell mit 6:3 (10.) - doch vor allem in der Abwehr offenbarte es einige Defizite. Die Absprache im Mittelblock klappte nicht, und auch vorne fehlte es an Durchschlagskraft. Vor der Pause war es vor allem Keeper Andreas Wolff zu verdanken, dass die deutsche Mannschaft trotz fast sechs Minuten ohne eigenen Treffer nie in Rückstand geriet. "Durchgehend fließend im Angriff war das nicht" , urteilte Gislason: "Aber gerade die Abwehr war es in der letzten Viertelstunde besser."

Konzentriertere Angriffe

"Ich glaube, dass wir noch ein bisschen zulegen können. Vor allem in der Abwehr sind wir noch nicht da, wo wir hin wollen" , sagte Teammanager Oliver Roggisch zur Pause in der ARD und forderte " mehr Emotionen " und ein " besseres Umschaltspiel" .

Im zweiten Durchgang brachte Gislason im Rückraum dann seine Routiniers - und das deutsche Team wirkte nun konzentrierter. Auch weil der nun eingewechselte Till Klimpke wie Wolff einige Paraden zeigte, setzte sich das DHB-Team schnell auf 22:17 ab (39.).

Doch es folgte erneut eine Schwächephase, so dass der Vorsprung zehn Minuten vor dem Ende plötzlich bis auf ein Tor geschmolzen war (25:24). Dann zog Deutschland wieder davon.

Nächster Test gegen Frankreich

In der EM-Generalprobe trifft das deutsche Team am Sonntag (19.05 Uhr) auf den Olympiasieger Frankreich, bevor es am Mittwoch in den Vorrundenspielort nach Bratislava reist.

Bei der EM, wo die deutschen Spiele von ARD und ZDF live übertragen werden, trifft die deutsche Mannschaft in der slowakischen Hauptstadt zunächst auf Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). Die ersten zwei Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde, die ebenfalls in Bratislava stattfindet.