Starke EM-Generalprobe - DHB-Handballer schlagen Frankreich

Häfner bester Schütze

Zum besten Torschützen avancierte Kai Häfner mit acht Treffern. Auch Torhüter Andreas Wolff bestätigte seine starke Form mit etlichen Paraden.

Schon den ersten EM-Test gegen die Schweiz hatte die mit neun Turnierdebütanten gespickte DHB-Auswahl am Freitag mit 30:26 für sich entschieden. Und so reist die deutsche Mannschaft am Mittwoch bestens gelaunt in den Vorrundenspielort nach Bratislava. Dort trifft sie in der ersten Turnierphase zunächst auf Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar).

Gislasons Warnung war unbegründet

Nach der souveränen Vorstellung gegen die Schweiz hatte Gislason mit Blick auf das Frankreich-Spiel vor zu hohen Erwartungen an seine international unerfahrenen Spieler gewarnt. "Da werden sie wahrscheinlich ihre Grenzen aufgezeigt bekommen ", so der Isländer, "aber das ist auch eine sehr wertvolle Erfahrung für uns."

Genau danach sah es zunächst aus. Zwar blieb das deutsche Team bis zur 20. Minute (10:10) in Schlagdistanz, doch die Franzosen um Superstar Nikola Karabatic behielten stets die Kontrolle. Vorne fehlte es der deutschen Mannschaft nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Spielmacher Philipp Weber (23.) in der Schlussphase der ersten Hälfte an Kreativität und Durchschlagskraft, hinten wirkte sie gegen die individuelle Klasse und das Tempo des Gegners bisweilen überfordert.

Kromer fordert besseres Tempospiel