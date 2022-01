Weitere Corona-Fälle bei deutschen Handballern

Nach zuvor bereits 13 Corona-Fällen in der Mannschaft erhielten am Montag (24.01.2022) auch die Nationalspieler Simon Ernst und Patrick Wiencek positive Testergebnisse, wie DHB-Sportvorstand Axel Kromer sagte. "Wir haben leider auch heute Morgen nochmal schlechte Nachrichten bekommen" , berichtete der 45-Jährige aus dem Teamhotel in Bratislava.

Neben den Abwehrspezialisten Ernst und Wiencek wurde auch noch ein Delegationsmitglied positiv getestet. Alle sollen laut Kromer weitgehend beschwerdefrei sein. Vor dem abschließenden Hauptrundenspiel am Dienstag (18.00 Uhr) gegen Russland ist der deutsche Kader damit nochmals dezimiert worden.

Keine Nachnominierungen