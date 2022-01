Kastening vor EM: Erwartungshaltung herunterschrauben

" Das ist aktuell die Realität, entsprechend muss man die Erwartungshaltung ein Stück weit herunterschrauben ", sagte der Rechtsaußen des Bundesligisten MT Melsungen in einem Spox-Interview.

Das Ziel: Bald zurück an die Weltspitze

Für den 26-jährigen Linkshänder steht außer Frage, dass " wir aber in naher Zukunft wieder in die Weltspitze stoßen können und wir auch in der Lage sind, uns während eines Turniers in einen Rausch zu spielen ".

" Wir müssen Alfreds System weiter adaptieren, einen guten Start ins Turnier hinlegen, von Verletzungen verschont bleiben und uns in einen Flow spielen ", sagte der Handballer des Jahres von 2019: " Dann ist vieles möglich ."

Ergebnisse in der Vorrunde völlig offen

Die Spiele der Vorrunde könnten alle gewonnen, aber an schlechten Tagen auch alle verloren werden. Kastening: " Wenn du die ersten beiden Spiele verlierst, ist alles, was du vor dem Turnier erzählt hast, völlig egal. "

In der Vorrunde trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason im slowakischen Bratislava auf Belarus (14.01.2022), Österreich (16.01.2022) und Polen (18.01.2022). Nur die beiden besten Mannschaften qualisfizieren sich für die Hauptrunde.