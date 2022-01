Eine lange Aufwärmphase bleibt Alfred Gislason seiner völlig neu formierten DHB-Auswahl nicht. Am Mittwoch kam das Team in der slowakischen Hauptstadt Bratislava an, schon am Freitag (14.01.22/ab 18 Uhr live im Ersten sowie im Livestream und im Liveticker auf sportschau.de) beginnt für die deutschen Handballer mit dem Auftaktspiel gegen Belarus die in der Slowakei und Ungarn stattfindende Europameisterschaft.

" Wir haben eine gute Stimmung, wir haben Vorfreude - und vor allem die Spannung steigt jetzt ", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer vor dem Teamhotel in der Innenstadt. Am Mittwochabend stand für die Mannschaft bereits die erste Trainingseinheit in der Slowakei auf dem Programm, am Donnerstag folgt ein weiteres taktisch geprägtes Training. 17 Spieler, darunter noch vier Europameister von 2016, sind dabei - und der Gedanke an 2016 ist präsent.