EM: DHB bietet Spielern psychologische Hilfe wegen Coronachaos an

Der Funktionär berichtete zudem, dass der DHB am Donnerstag ein negatives PCR-Testergebnis von Julius Kühn erhalten hat. Fällt beim 2016er-Europameister, der im deutschen Lager als erster Spieler positiv getestet worden war, der Befund einer weiteren Analyse negativ aus, könnte er schon für das zweite Hauptrundenspiel am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) gegen Norwegen in den Kader zurückkehren.

Medizincheck vor Freigabe zur Rückkehr

Zuvor, das bekräftigte Kromer, werde aber ein medizinischer Check durchgeführt. Erst nach einer Beurteilung durch einen Internisten und Kardiologen werde der Spieler für eine Rückkehr freigegeben. "Wir werden in keinster Weise auf die Mediziner einwirken", betonte Kromer.

red/sid | Stand: 20.01.2022, 21:53