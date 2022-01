Handball-EM: Eiskalte Spanier zeigen Deutschland die Grenzen auf

Spaniens Deckung legt zu - Pausenrückstand

Kurz vor der Pause lief es dann aber schleppender, die Spanier hatten sich defensiv auf die deutsche Herangehensweise eingestellt, klauten den ein oder anderen Ball und zwangen Wiede und Kollegen zu Würfen aus der Distanz, die nicht zum Erfolg führten. Weil aber das Engagement in der Abwehr jetzt stimmte, konnten die Spanier die lange Torflaute des DHB nicht so gnadenlos bestrafen wie schon in anderen Duellen in der Vergangenheit. Zur Halbzeit stand aus deutscher Sicht ein 12:14 auf der Anzeigetafel.

Viele Fehler, wenig Durchschlagskraft - und ein eiskalter Gegner

Die deutsche Mannschaft nahm die Offensiv-Probleme mit in den zweiten Durchgang. Wenn dann doch einmal eine gute Wurfgelegenheit herausgespielt wurde, war Spaniens Weltklasse-Torhüter Gonzalo Perez de Vargas zur Stelle und im Angriff spielten die Iberer nahezu fehlerfrei und sehr geduldig.

Gislason setzte auf den zusätzlichen Feldspieler - aber auch das brachte nichts. Die Fehler häuften sich und wurden eiskalt bestraft. Nach einer Viertelstunde ohne eigenen Treffer konnte Patrick Zieker von Linksaußen in der 39. Minute das lang ersehnte dreizehnte deutsche Tor erzielen. Da hatten die Spanier aber selbst schon 19 auf dem Konto.

Perez de Vargas kaum zu überwinden

Diese deutliche Führung ließ sich der abgezockte Titelkandidat nicht mehr nehmen und spielte seinen Stiefel effektiv herunter. Acht Minuten vor Spielende nahm der Bundestrainer beim 19:27 noch einmal eine Auszeit - das junge Team wirkte konsterniert und leistete in der Abwehr kaum noch Gegenwehr. Das Timeout zeigte aber offenbar Wirkung und die Mannschaft Charakter.

Perez de Vargas blieb aber ein Spielverderber und verhinderte noch mehr Ergebniskosmetik. 16 Paraden, eine Fangquote von über 40 Prozent - eine Glanzleistung. Beste deutsche Schützen waren Zieker und Golla mit vier Treffern, Jorge Maqueda gelangen für Spanien sechs Tore.

Vorne haben wir zu viele Fehler Schon am Freitag geht es für die Deutschen mit dem zweiten Hauptrundenspiel gegen Norwegen weiter, das seiner Rolle als Mitfavorit bisher noch nicht gerecht wurde.

Stand: 20.01.2022, 19:24