Magdeburg gewann zum Auftakt des Final-Four-Turniers in Mannheim sein Halbfinale gegen den polnischen Vizemeister Wisla Plock 30:29 (13:15).

Damgaard bester Werfer

Der Däne Michael Damgaard war mit sechs Toren bester Werfer des SCM , der den einst als EHF -Pokal bekannten und unterhalb der Champions League angesiedelten Wettbewerb 1999, 2001 und 2007 gewonnen hatte. Nur Frisch Auf Göppingen und der THW Kiel (je vier Titel) triumphierten häufiger.

Rückstand zur Halbzeit gedreht

Magdeburg drehte in einer spannenden Begegnung einen 12:15-Rückstand nach der Pause zunächst in eine 24:21-Führung. Trotz des Vorsprungs blieb es bis kurz vor Schluss spannend. Erst das 30:28 gut 90 Sekunden vor Schluss sorgte für Erleichterung.

Berlin gewinnt Bundesliga-Duell gegen Rhein-Neckar Löwen

Die Füchse Berlin gewannen das zweite Halbfinale gegen Gastgeber Rhein-Neckar Löwen mit 35:32 (19:16). Die Berliner waren von Beginn an hellwach und profitierten von einer frühen Schwächephase der Löwen, die den Schweden Kim Ekdahl du Rietz nach fast einem Jahr kurzfristig aus dem sportlichen Ruhestand geholt hatten.

Nach einer ausgeglichenen Startphase gelang den Mannheimern acht Minuten lang kein Treffer, so dass die Füchse von 4:3 auf 11:3 davonzogen. Von diesem Vorsprung zehrten die Berliner, die in Lasse Andersson (11 Tore), Nationalspieler Fabian Wiede und Jacob Holm (beide 6) ihre besten Werfer hatten, bis zum Ende der Partie. Für die Löwen, bei denen sich Trainer Martin Schwalb am Saisonende ohne Titel verabschiedet, war Jerry Tolbring siebenmal erfolgreich.

Wettbewerb fest in deutscher Hand

Bei den vergangenen zehn Ausgaben holte in neun Fällen eine deutsche Mannschaft den Titel. Seit der ersten Austragung 1982 kamen die Europapokal-Helden sogar 24-mal aus der Bundesliga.

sid/dpa | Stand: 22.05.2021, 22:44