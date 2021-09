Hanning-Nachfolger: Föste soll DHB-Vizepräsident werden

Geschäftsführer Jörg Föste vom Bundesligisten Bergischer HC soll am Sonntag auf dem DHB-Bundestag zum neuen Vizepräsidenten gewählt werden. " Ich glaube, er ist jemand, der wirklich strukturiert ist und sehr sachlich an die Dinge rangeht ", sagte DHB-Präsidiumsmitglied Uwe Schwenker der Deutschen Presse-Agentur. " Es wird keine Gegenstimmen für ihn geben am Sonntag, das kann ich mir nicht vorstellen ."

Komplettes DHB-Präsidium wird neu gewählt

Nach acht Jahren als DHB-Vizepräsident tritt Hanning bei der Wahl am Sonntag in Düsseldorf nicht mehr an. Der gebürtige Solinger Föste soll künftig anders als Hanning nicht allein für die Männer-Nationalmannschaft verantwortlich zeichnen, sondern wie die anderen Vizepräsidenten eher als Kontrolleur des hauptamtlichen DHB-Vorstandes auftreten. Zuvor hatten sich die Handball Bundesliga Frauen (HBF) und die Handball-Bundesliga (HBL), deren Präsident Schwenker ist, auf den 61-Jährigen als Hanning-Nachfolger geeinigt.

" Es ist stets überlegt und fundiert, was von ihm kommt. Es hat immer Hand und Fuß ", sagte Schwenker. " Das schätze ich an ihm ." Auf der Agenda des DHB-Bundestages stehen am Sonntag unter anderem Wahlen des kompletten DHB-Präsidiums.

dpa | Stand: 29.09.2021, 14:49