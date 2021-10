Deutsche Handballerinnen mit Kantersieg in der EM-Quali

Im ersten Länderspiel vor Zuschauern seit fast zwei Jahren kam die DHB-Auswahl in Trier zu einem klaren 36:10 (17:8) und stürmte damit an die Tabellenspitze der Gruppe 3. Beste Werferin vor 518 Fans war Amelie Berger mit sieben Toren. "Es hat Spaß gemacht, wieder vor Fans zu spielen und lief gut" , sagte sie.

Am Sonntag trifft die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener erneut in Trier auf Belarus. "Da erwartet uns ein stärkerer Gegner" , prophezeite Berger. Dritter Vorrundengegner ist Weltmeister Niederlande. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Endrunde in Nordmazedonien, Slowenien und Montenegro.