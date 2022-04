Handball-Torhüter Lichtlein verlässt GWD Minden

"Ich werde mich auch als Torwarttrainer weiterhin fit halten und stehe bereit, wenn dort Not am Mann ist" , sagte Lichtlein. In Melsungen soll er sich ab dem Sommer um die Keeper kümmern - vom Profiteam bis zu den Jugendlichen. Zudem bereitet er im Trainerstab der U20 -Junioren die Talente des Deutschen Handballbundes auf die kommende Europameisterschaft vor.

Lichtlein: "Hatte zwei tolle Jahre bei GWD und Minden generell"

"Ich hatte zwei tolle Jahre und eine gute Zeit bei GWD und Minden generell" , sagte der zweimalige Europameister: "Ich bin froh, dass ich meine Leistung abrufen und der Mannschaft helfen konnte, wenn ich gebraucht wurde."

" Carsten hat hier in den letzten zwei Jahren die äußerst anspruchsvolle Aufgabe als Nummer 2 im Tor und gleichzeitig Torwarttrainer von seinem Gespannpartner Malte Semisch überragend ausgefüllt. Lütti ist mit seiner positiven Verrücktheit ein großer Gewinn für unsere Gruppe gewesen ", kommentierte GWD-Trainer Frank Carstens den nahen Abschied.

