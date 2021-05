Handball-Bundesliga - Kiel legt gegen Balingen vor

Im Fernduell mit Flensburg konnte der THW Kiel am Samstagabend (15.05.2021) vorlegen. Der Tabellenführer kam gegen den HBW Balingen-Weilstetten zu einem 38:34-Arbeitssieg. Kreisläufer Hendrik Pekeler war mit sieben Treffern erfolgreichster Schütze bei den "Zebras". Für die Gäste war Tim Nothdurft achtmal erfolgreich.

Kiel wieder mit Sagosen

Angesichts des eng getakteten Spielplans gönnte THW-Trainer Filip Jicha einigen Stammkräften zunächst eine Ruhepause. Im Tor begann Dario Quenstedt, auf den Außenpositionen starteten Malte Voigt und Sven Ehrig. Sander Sagosen war dagegen nach seinem fiebrigen Infekt wieder im Einsatz.

Die ersatzgeschwächt angereisten Balinger nutzten die Abstimmungsprobleme bei den "Zebras" und erarbeiteten sich eine 5:3-Führung (6.). Auch das Kieler Zwischenhoch zum 12:9 (16.) konterte der HBW, der fast durchgehend mit dem siebten Feldspieler agierte, mit einem Vier-Tore-Lauf zum 13:12 (19.). Nach knapp 20 Minuten reagierte Jicha und brachte in Harald Reinkind und Niclas Ekberg erfahrenere Akteure.

Balingen blieb aber auch nach dem Seitenwechsel giftig, ging durch René Zobel wieder mit 25:24 (37.) in Führung und hielt bis in die Schlussphase hinein den Anschluss. Erst beim 35:32 (56.) durch Rune Dahmke war die Entscheidung zugunsten der Kieler gefallen.

Füchse Berlin mit glücklichem Unentschieden

Die Füchse Berlin hatten sich bereits am Donnerstag zu einem glücklichen Unentschieden in der Handball-Bundesliga gekämpft. Marko Kopljar erzielte bei der TSV Hannover-Burgdorf wenige Sekunden vor Schluss das 27:27 für den Hauptstadtklub. Zur Pause hatten die Niedersachsen noch mit 13:12 in Führung gelegen. Das Team von Trainer Carlos Ortega, der mit dem spanischen Spitzenclub FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, verpasste es aber, den vierten Sieg in Serie über die Zeit zu bringen.

Melsungen nur remis in Minden

Spannend machte es auch die MT Melsungen. Nationalspieler Kai Häfner rettete den Nordhessen in letzter Sekunde noch ein 30:30 (15:12) beim TSV GWD Minden.

Im Tabellenkeller feierten die Eulen Ludwigshafen mit dem 28:22 (13:14) über den Bergischen HC den siebten Saisonsieg. Allerdings beträgt der Abstand zur Nicht-Abstiegszone für die Eulen, für die Hendrik Wagner sieben Treffer erzielte, noch immer drei Punkte.

TuSEM Essen ohne Chance in Göppingen

Nichts zu holen gab es im Kampf um den Ligaverbleib dagegen für TuSEM Essen beim 27:35 (13:17) bei Frisch Auf Göppingen sowie die HSG Nordhorn-Lingen, die bei der HSG Wetzlar eine 26:35 (9:20)-Niederlage kassierte. Für Göppingen war Marcel Schiller 13-mal erfolgreich.

Keine Probleme hatte der TBV Lemgo Lippe beim 35:29 (19:15) über den TVB Stuttgart.