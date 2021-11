Deutsche Handballerinnen verlieren WM-Generalprobe

Die DHB-Auswahl erwischte einen holprigen Start und lag früh mit vier Toren zurück. Der erste Treffer der Partie gelang Co-Kapitänin Grijseels erst in der achten Minute per Siebenmeter. Vor knapp 600 Zuschauern in der spanischen Hauptstadt kämpfte sich das Groener-Team in der Folge langsam an die Spanierinnen, Olympia-Neunte in Tokio, heran und hielt den Rückstand bis zur Halbzeit bei zwei Toren.

Ohne die weiterhin fehlende Rückraumspielerin Mia Zschocke (Borussia Dortmund) spielte sich Deutschland vier Minuten nach dem Seitenwechsel zunächst auf 13:13 heran. Für die erste Führung sorgte Kalf elf Minuten später. Durch individuelle Fehler gab Deutschland die äußerst spannende Begegnung noch aus der Hand.

Trotzdem kann die DHB-Auswahl selbstbewusst ins erste WM-Spiel am 2. Dezember (18 Uhr) in Llíria gegen Tschechien gehen. Weitere Gruppengegner sind die Slowakei (4. Dezember/18.00 Uhr) und Ungarn (6. Dezember/20.30 Uhr).