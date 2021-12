Deutschland bei Handball-WM - auf der Suche nach Stabilität

Die internationale Erfahrung aus der Champions League der Spielerinnen aus Budapest, Dortmund und Bietigheim macht Hoffnung. "Alle haben sich weiterentwickelt. Wir sind in der Breite homogener als im letzten Jahr" , sagt Bundestrainer Henk Groener. "Unser nächste Schritt ist, dass wir unser Spiel stabiler machen."

Schweres Los schon in der Vorrunde

Das wird nötig sein: Mit Tschechien, der Slowakei und Ungarn warten drei starke und unangenehme Gegner. "Wir haben eine europäische Gruppe. Keine Exoten, keine leichten Spiele, die mal eben gewonnen werden", sagt Groener. Mit viel individueller Qualität in den Reihen und einem starken Angriff gilt Ungarn als Favorit auf den Gruppensieg. Aber auch die Tschechinnen und Slowakinnen sind nicht zu unterschätzen. Beide Teams zeichnet eine körperbetonte und wurfstarke Spielweise aus.

Erstmals nehmen 32 Teams an der Weltmeisterschaft teil. In acht Vierergruppen geht es um den Einzug in die Hauptrunde, in der jeweils sechs Teams um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.

Die Chancen, in die Hauptrunde einzuziehen, stehen für die deutsche Mannschaft trotz schwerer Vorrunde gut. Einfacher würde es dort jedoch nicht. Dänemark, Südkorea und Tunesien hat Bundestrainer Groener als mögliche Hauptrundengegner auf dem Zettel - insbesondere die ersten beiden Mannschaften wären keine leichten Hürden auf dem Weg in die K.O.-Runde.

Corona-Turnier mit Zuschauern

Unterstützung gibt es von den Rängen. Die aktuelle Regelung in Spanien ermöglicht eine Hallen-Auslastung von 80 Prozent. Es gilt die 2G-Regelung. Alle Spielerinnen, Offizielle und Zuschauer:innen müssen vollständig geimpft oder höchstens seit 180 Tagen von einer Corona-Infektion genesen sein.