DHB-Frauen in WM-Hauptrunde gegen Dänemark, Südkorea und Republik Kongo

DHB-Frauen vorzeitig qualifiziert

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) hatte sich bereits am Samstag (04.12.2021) mit dem zweiten Vorrundensieg gegen die Slowakei (36:22) vorzeitig für die zweite Turnierphase qualifiziert. Das DHB -Team von Bundestrainer Henk Groener kämpft am Montagabend gegen den Olympia-Siebten Ungarn noch um den Sieg in der Gruppe E.

Turnier mit 32 Mannschaften

Als drittes Team aus der deutschen Gruppe zog Tschechien nach einem 24:23 (15:14) in Lliria gegen die Slowakei in die Hauptrunde ein. Deutschland hatte die Tschechinnen zum WM-Auftakt am vergangenen Donnerstag 31:21 bezwungen.

Die Platzierungen aus der Vorrunde entscheiden über die Ansetzungsreihenfolge der Partien in der Hauptrunde. Die besten zwei Teams der vier Hauptrunden-Gruppen ziehen in das Viertelfinale des XXL-Turniers mit 32 Mannschaften ein.

sid/red | Stand: 06.12.2021, 20:12