Last-Minute-Niederlage für die SG Flensburg-Handewitt

Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Maik Machulla präsentierte sich gut erholt von der bitteren Bundesliga-Niederlage in Kiel und stand am Ende doch mit leeren Händen da: Antonio Areia hatte den Norddeutschen zwei Sekunden vor der Schlusssirene per Siebenmeter den verdienten Punktgewinn entrissen. Beste Werfer der Partie waren Hampus Wanne mit acht Treffern für Flensburg und Daymaro Salina mit sechs Treffern für Porto.

Nächsten Mittwoch (20.45 Uhr) hat die SG den nächsten harten Brocken vor der Brust: Paris Saint-Germain kommt an die Förde.

SG mit Fehlstart

Die Flensburger brauchten eine Weile, um in die Partie zu finden. Erst nach sechs Minuten erzielte Lasse Svan den ersten Gästetreffer zum 1:3. Doch danach lief es besser: Youngster Oscar von Oettingen traf zum zwischenzeitlichen 4:4 (12.), die SG gestaltete das Spiel fortan ausgeglichen und Porto konnte sich nicht absetzen. Mit seinem fünften Tor stellte Wanne mit der Pausensirene den Anschluss her (30./12:13).

Buric wird zum Faktor

Der Aufwärtstrend hielt auch nach Wiederbeginn an: Benjamin Buric zeigte im SG-Tor einige Paraden, Johannes Golla erzielte den Ausgleich (35./15:15), Wanne die erste Flensburger Führung (39./18:17), die Jim Gottfridsson und wiederum Golla auf drei Tore ausbauten (43./20:17). Die Wende in der Partie war dies jedoch nicht. Porto agierte nun mit dem siebten Feldspieler und setzte damit die Norddeutschen unter Druck (46./21:21).

Stenogramm Porto - Flensburg 28:27 (13:12):

Tore Porto: Salina 6, Cruz 4, Silva da Borges 3, Silva Sousa Martins 3, Areia 3, Sliskovic 2, Veitia Valdez 2, Alves 2, Iturriza Alvarez 2, Branquinho 1

Flensburg: Wanne 8, Golla 5, Svan 4, Gottfridsson 3, Mensing 3, von Oettingen 2, Mensah Larsen 2

Im Dauergesang der portugiesischen Fans hielt die SG lange Stand und hatte acht Minuten vor dem Ende sogar wieder ein 25:22 herausgeworfen. Und beinahe hätte es mit zumindest einem Auswärtspunkt klappen können, doch Golla handelte sich noch eine Zeitstrafe ein (56./27:24): Porto glich eine Minute vor dem Ende aus - Mensah Larsen hätte im Gegenzug zum Matchwinner werden können, verwarf jedoch. Und so hatte Porto noch einmal Ballbesitz und bekam Siebenmeter...