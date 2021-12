Handball | Champions League

Champions League: Gebeutelte Flensburger verlieren in Saporoschje

Die SG Flensburg-Handewitt hat nach zuletzt drei Siegen in Serie wieder ein Spiel in der Vorrunde der Handball-Champions-League verloren. Beim HC Saporoschje in der Ukraine verloren die Schleswig-Holsteiner am Mittwoch 22:31 (14:15).