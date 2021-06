Europäische Handball-Elite trifft sich ohne deutsche Beteiligung

Wenn der THW Kiel am Samstagabend (12.06.2021) in Minden in der Handball-Bundesliga zum 34. Spieltag antritt, geht es für den Rekordmeister um Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Die Spieler des THW wären allerdings viel lieber in Köln statt in Minden.

Vor bis zu 1.000 Handball-Fans wird dort am Samstag und Sonntag um die Krone des europäischen Vereinshandballs gespielt, allerdings ohne ein deutsches Team. Dabei ist Titelverteidiger des Finalturniers der THW Kiel.

Einst deutsche Seriensieger

In dieser Spielzeit war für die "Zebras" allerdings bereits im Viertelfinale Schluss, genauso wie für Bundesligakonkurent Flensburg-Handewitt. Ihre siegreichen Gegner Paris Saint-Germain sowie Aalborg Handbold stehen neben dem FC Barcelona und HBC Nantes nun in der Runde der letzten Vier. Außerdem wird beim Final Four auch kein einziger deutscher Spieler beim "Heimturnier" in Köln dabei sein.

Die ganz große Dominanz der deutschen Klubs auf internationaler Ebene scheint vorüber. Zwar gewann Kiel im Vorjahr die Champions League, zwischen 2017 und 2019 war aber schon kein deutsches Team mehr beim Final Four.

Enorme Belastung als Nachteil für deutsche Klubs?

Dabei war es einst fast ein deutscher Wettbewerb. Zwischen 2007 und 2014 konnten der THW Kiel (3 Mal), HSV Hamburg und Flensburg-Handewitt fünf deutsche Siege in acht Jahren einfahren.

Ein Grund für die deutsche Abstinenz könnte das enorme Programm in der heimischen Liga sein. Seit Jahren ist die extreme Belastung der Handball-Profis ein viel diskutiertes Thema. Die Taktung intensiver Partien ist in Deutschland besonders groß. Die Liga ist verhältnismäßig groß und ausgeglichen - die Topteams in anderen Ländern haben da mehr Möglichkeiten, Spieler zu schonen.

Paris und Barcelona sind Favoriten

Als die beiden großen Favoriten in Köln gelten Paris Saint-Germain und der FC Barcelona. Die Spanier sind das einzige Team beim Final Four, da

s das Turnier schon einmal gewonnen hat und bekommt mit Nantes einen schlagbaren Gegner. Frankreichs Topteam Paris trifft mit Aalborg auf den ersten dänischen Klub, der sich überhaupt für die Endrunde qualifiziert hat.

red/dpa/sid | Stand: 11.06.2021, 23:04