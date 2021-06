Mit einer Machtdemonstration zur perfekten Saison: Der FC Barcelona hat sich zum zehnten Mal die europäische Handball-Krone aufgesetzt. Im Champions-League-Finale am Sonntag (13.06.2021) in Köln überrollte der Rekordsieger den dänischen Außenseiter Aalborg Handbold mit 36:23 (16:11), mit dem 61. Sieg im 61. Saisonspiel stürmten die Katalanen zum Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und dem Triumph in der Königsklasse.

Aleix Gomez bester Werfer der Spanier

Der spanische Rechtsaußen Aleix Gomez war vor 1.000 Zuschauern mit neun Treffern bester Schütze der Mannschaft des scheidenden Cheftrainers Xavi Pascual, der mit den "Blaugrana" zum Abschluss seinen dritten Titel im wichtigsten Vereinswettbewerb Europas feierte. Nach zwölf Jahren in Barcelona zieht es den Erfolgscoach zu Dinamo Bukarest.

Die Katalanen hatten sich am Samstag im Halbfinale souverän gegen HBC Nantes aus Frankreich (31:26) durchgesetzt, den Finalisten von 2018. Nur 165 Tage nach dem verlorenen Endspiel der vergangenen Saison gegen den deutschen Rekordmeister THW Kiel stand Barcelona damit erneut im Finale. Platz drei sicherte sich Paris Saint-Germain mit dem 31:28 (17:13) über Nantes.