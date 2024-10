Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt zurück auf Erfolgskurs Stand: 25.10.2024 22:41 Uhr

Die zuletzt strauchelnde SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Rekordmeister THW Kiel gewann deutlich beim HC Erlangen. Tags zuvor hatte die MT Melsungen ihre Tabellenführung mit einem mühevollen Sieg verteidigt. Verfolger TSV Hannover-Burgdorf musste sich mit einem Remis in Hamburg begnügen.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen gewannen die Flensburger am Freitagabend gegen die HSG Wetzlar mit 36:22 (16:10). Mit bereits fünf Minuspunkten nach acht Spielen hinkt der Meisterschaftsanwärter aus Flensburg dennoch den eigenen Erwartungen noch hinterher. Wetzlar bleibt durch die Pleite bei einer Bilanz von 4:12 Punkten zwei Zähler vor der Abstiegszone.

SG-Torwart Buric mit starker Leistung

Auch gegen Kellerkind Wetzlar taten sich die Flensburger zu Beginn schwer und lagen nach fünf Minuten mit 2:5 zurück. Doch in der Folge fanden die Gastgeber, angeführt von Keeper Benjamin Buric, der gegen seinen früheren Klub mit 18 Paraden glänzte, in die Spur und siegten am Ende souverän.

Simon Pytlick und Kapitän Johannes Golla waren mit je sechs Treffern die besten Torschützen der SG, Wetzlars Domen Novak war mit einem Tor mehr bester Werfer der Partie.

THW Kiel mit achtem Pflichtspielsieg in Serie

Flensburgs Nordrivale THW Kiel feierte mit 37:28 (18:15) beim abstiegsbedrohten HC Erlangen den erwarteten Sieg. Es war bereits der achte Erfolg in Serie. Allerdings brauchten die Kieler etwas Anlaufzeit. So dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe sich die Kieler erstmals etwas absetzten. Stück für Stück vergrößerten sie danach vor allem dank der Treffer von Emil Wernsdorf Madsen, der am Ende mit neun Toren bester Werfer der Partie war, aber den Abstand.

Melsungen verteidigt die Tabellenführung

Die Melsunger setzten sich bereits am Donnerstag nach großem Kampf beim SC DHfK Leipzig mit 28:27 (13:14) durch und stehen nun bei 14:2 Punkten. Bester Werfer war MT-Profi Aaron Mensing mit acht Toren. Den entscheidenden Treffer zum Sieg besorgte der Spanier Erik Balenciaga in der Schlussminute. Zuvor hatte Moritz Preuss für Leipzig noch einmal ausgeglichen.

Die Leipziger rutschten mit nun ausgeglichenem Punktekonto auf Rang zehn. Der Erfolg ist für die MT umso bedeutender, weil Verfolger TSV Hannover-Burgdorf patzte.

Uscins in guter Form bei Hannover-Burgdorf

Obwohl Nationalspieler Renars Uscins immer wieder mit starken Anspielen an den Kreis glänzte und auch als Torschütze erfolgreich war, mussten sich die Niedersachsen im Duell mit dem HSV Hamburg mit einem 32:32 (15:15) zufriedengeben.

Bei den Niedersachsen riss damit nach sechs gewonnenen Partien die Siegesserie. Beste Werfer waren Leif Tissier und Casper Mortensen mit je sieben Toren für Hamburg sowie Uscins mit 13 Treffern für Hannover. Hamburg erspielte sich immer wieder kleine Vorteile, die die TSV aber schnell ausglich und kurz vor Schluss sogar mit 32:31 in Führung ging. Frederik Bo Andersen schaffte aber noch den verdienten Ausgleich für die Gastgeber.

Sowohl die MT als auch die Niedersachsen haben zwei Spiele mehr absolviert als der Tabellendritte aus Magdeburg.