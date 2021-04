HBL

Handball - Wetzlar streckt die Füchse nieder

Keine 48 Stunden nach der bitteren Niederlage in der European League in Montpellier haben die Füchse auch in der Handball-Bundesliga den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner bei der HSG Wetzlar mit 27:29 (10:15).