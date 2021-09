HBL: Magdeburg gewinnt irres Ostderby gegen Leipzig

Der SC Magdeburg hat einen Sahnestart in die Handball-Bundesliga hingelegt. Im Ostderby gegen den SC DHfK Leipzig feierte das Wiegert-Team einen hart umkämpften 30:28-Sieg, den fünften in Folge. Dieser Erfolg hing aber nach einer bärenstarken zweiten Halbzeit der Gäste bis zum Schluss am seidenen Faden.

Magdeburg zunächst hellwach - Leipzig ohne Biss

Etwas mehr als 4.500 Zuschauer sorgten für eine passende Umrahmung der Partie. Und die Magdeburger Fans sahen erfreut, dass ihr Team den munteren Eindruck machte, schnell mit 3:0 in Front lag. Lag auch daran, dass Keeper Jannick Green gleich mal einige Würfe entschärfte. Leipzig kam schwer ins Spiel, das erste Tor gelang in der siebten Spielminute. Ein deutliches Zeichen, dass es nicht so richtig lief: DHfK-Trainer André Haber nahm früh zwei Auszeiten.