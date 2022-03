Handball | Bundesliga

Löwen stoppen Abwärtstrend in der Handball-Bundesliga

Stand: 03.03.2022, 22:01 Uhr

Die Rhein-Neckar Löwen haben nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Serie wieder einen Erfolg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Die Mannheimer setzten sich am Donnerstag (03.03.22) mit 33:31 (15:13) beim Tabellenschlusslicht TSV GWD Minden durch.