THW Kiel oder zurück in die Heimat: Was macht Sagosen?

In Kolstad, einem Stadtteil von Sagosens Geburtsstadt Trondheim, haben Investoren Großes vor. Sagosens Jugendclub, der noch nie Meister war, soll nicht nur in Norwegen zur Nummer eins aufsteigen, sondern auch in Europa durchstarten - und damit die Kieler Pläne durchkreuzen, die mit der spektakulären Verpflichtung des Weltklassehandballers vor zwei Jahren eine neue Erfolgs-Ära einleiten wollten.

Der 26 Jahre alte Sagosen soll beim THW perspektivisch den sieben Jahre älteren Domagoj Duvnjak als Kopf der Mannschaft beerben - dieselbe Rolle ist für ihn nun allerdings auch in Kolstad vorgesehen, wo zudem sein Vater Erlend Teil des Trainerstabs ist.