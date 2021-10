THW Kiel bei den Füchsen Berlin: Mehr Spitzenspiel geht kaum

Der Sieger im Topspiel zieht nach Punkten mit Tabellenführer SC Magdeburg gleich, der als dritte Mannschaft noch keinen Zähler abgegeben, aber ein Spiel mehr absolviert hat. Den würdigen Rahmen bieten die Fans: 3.600 Zuschauer werden in der Max-Schmeling-Halle erwartet - Rekordbesuch nach aktuellen Corona-Regeln (nur Geimpfte und Genesene). Mehr als 100 Kieler Fans werden in der Hauptstadt ihren THW unterstützen.

Wiencek: "Beide Punkte mitnehmen"

"In Berlin war es zuletzt immer ein Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden wurde - mal in die eine, dann in die andere Richtung", erinnerte THW-Kapitän Patrick Wiencek an die vergangenen Auftritte der Schleswig-Holsteiner in Berlin. Zuletzt gewannen die Kieler im Mai diesen Jahres, Wiencek hofft auf eine Wiederholung. "Für uns gibt es Sonntag nur ein Ziel: "Wir wollen beide Punkte wieder mit zurück nach Kiel nehmen."