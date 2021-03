THW Kiel gegen Leipzig jetzt im Livestream!

So weit vorausblicken möchte Dario Quenstedt aber nicht. Es sei wichtig, sich immer auf die nächste Partie zu konzentrieren, so der THW-Torwart. "Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Da ist es egal, gegen wen wir spielen", sagte Quenstedt und machte eine einfache Rechnung auf: "Wenn wir alle restlichen Spiele gewinnen, sind wir deutscher Meister."

Der NDR zeigt das Spiel THW Kiel gegen den SC DHfK Leipzig jetzt im Video-Livestream. Kommentator ist Hendrik Deichmann, die Interviews führt Peter Carstens.

Der 31-jährige Quenstedt ist derzeit besonders gefordert. Schließlich befindet sich Weltklasse-Schlussmann Niklas Landin noch in Quarantäne, nachdem ihn das Gesundheitsamt nach mehreren Corona-Fällen im dänischen Nationalteam als Kontaktperson eingestuft hat.

Kiel hat Torwarttrainer Andersson reaktiviert

Für alle Fälle hat der THW erneut seinen Torwart-Trainer Mattias Andersson reaktiviert. Der 42-Jährige parierte am vergangenen Sonnabend bei der Revanche gegen Angstgegner HSG Wetzlar einen Siebenmeter. Beim 23:19-Sieg über die Hessen stimmte Trainer Filip Jicha vor allem die 3-2-1-Abwehr zufrieden: "Sie konnte sich sehen lassen, auch gegen den siebten Feldspieler haben wir gut verschoben."

Die Schleswig-Holsteiner mussten neben Landin und Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) auch auf den jungen Linkshänder Sven Ehrig (Adduktoren) verzichten. Rückraumspieler Steffen Weinhold, der vom Sieg in Coburg eine schmerzhafte Prellung am linken Fuß mitgebracht hatte, konnte weitgehend geschont werden.

Noch keine Heimniederlage gegen Leipzig

Bereits am Sonntagvormittag ließ Jicha seine Spieler wieder trainieren. "Wir haben eine wichtige Woche vor uns", sagte er. Vor dem Spitzenspiel am Sonnabend in Flensburg (18.05 Uhr, live im Ersten) gibt es das "Warm-up" gegen Leipzig. Gegen die Sachsen verloren die "Zebras"“ noch nie zu Hause, doch beim jüngsten Vergleich zitterten sie sich zu einem 27:26-Sieg. Das war am 24. November 2019.

Partie schon für Anfang Februar vorgesehen

Die aktuelle Partie sollte eigentlich bereits Anfang Februar ausgetragen werden, musste aber verschoben werden, nachdem der komplette THW-Kader aufgrund eines Corona-Falls in Quarantäne geschickt wurde. Die Sachsen zeigten sich zuletzt formschwach, kassierten eine 26:33-Heimpleite gegen die Rhein-Neckar Löwen. "Jetzt haben wir drei Mal in Folge verloren und haben richtige Hammeraufgaben vor der Brust", sagte SC-Coach André Haber. "Wir müssen an vielen Dingen arbeiten." Nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine Überraschung in Kiel.