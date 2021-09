Teamcheck SC DHfK Leipzig: Neuer Rückraum und "Killer-Mentalität"

So verlief die vergangene Saison

Der SC DHfK Leipzig beendete die Bundesliga-Saison auf einem respektablen sechsten Platz. So gut war man noch nie. Zuvor hatte es die Ränge acht (3x) und elf (2x) gegeben. Der Traditionsverein, einst Europacup-Sieger der Landesmeister und 2015 aufgestiegen, hat es geschafft, sich in der ersten Liga zu etablieren.

Wer kam, wer ging?

Schwer wiegt der Verlust von Nationalspieler Philipp Weber. Der Bundesliga-Torschützenkönig von 2017 wechselt ausgerechnet zum Erzrivalen SC Magdeburg. Dort war der 28-Jährige, der in Schönebeck (Elbe) geboren wurde, bereits bis 2013 zehn Jahre lang aktiv. Zudem gibt es familiäre Bande in die Elbmetropole. Defensiv-Spezialist Bastian Roschek läuft künftig für die TSV Hannover-Burgdorf auf, wo er wieder auf Trainer Christian Prokop, der ihn zum Nationalspieler machte, trifft. Auch 2016er-Europameister Niclas Pieczkowski (GWD Minden), der von Verletzungen in Leipzig gebeutelt wurde, und der dänische Nationalspieler Martin Larsen, der in seine Heimat Aalborg zurückkehrt, gingen.

Vier Neue gab es dafür, alle für den Rückraum, wo nach dem Weber-Abgang der Schuh drückct. Dem Angriff galt das Augenmerk. Große Hoffnungen setzt der SC DHfK auf den Kroaten Sime Ivic. Der vom HC Erlangen geholte Nationalspieler wird vom Club als "Hochkaräter" bezeichnet. Er kennt den Leipziger Marko Mamic vom Nationalteam.

Von Meister THW Kiel kommt der Schwede Oskar Sunnefeldt. Der Vize-Weltmeister hatte sich im Jahr beim THW mit 40 Treffern in 24 Partien, nicht durchsetzen können. gilt aber als Talent mit Potenzial. Weitere Neue: Simon Ernst (27/Füchse Berlin), ebenfalls ein Europameister von 2017, der allerdings auch schon drei Kreuzbandrisse erlitten hat. Dazu Lovro Jotic, kroatischer Nationalspieler von Ex-Champions-League-Gewinner Vardar Skopje (Nordmazedonien). Jotic wollte unbedingt in die Bundesliga. Er, Ernst und Talent Luca Witzke sollen die Weber-Lücke schließen. Auch Jotic ist ein alter Mamic-Bekannter. Der SC DHfK setzt also künftig auf einen "Kroaten-Block".

Der Trainer

André Haber (35) ist ein echtes SC-DHfK-Urgestein. Seit 13 Jahren arbeitet der in Meerane geborene Haber beim Klub und hat sich von der von der Jugend bis zum Bundesliga-Team hochgearbeitet. Als 2017 ein Nachfolger von Christian Prokop, der neue Bundestrainer wurde, gesucht werden sollte, durfte er zunächst nur einspringen, ehe er dann doch im zweiten Anlauf, diesmal als Nachfolger von Michael Biegler, der Chef wurde. Sein Vertrag wurde unlängst bis 2025 verlängert. "Wir sind kein Verein, der durch spektakuläre Transfers die nächsten Sprünge in der Tabelle machen kann, deshalb setzen wir beim SC DHfK auf Kontinuität und gemeinsame Entwicklung", so DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther. "In den letzten drei Jahren hat sich unsere Mannschaft unter der Führung von André und seinem Trainer- und Betreuerteam Schritt für Schritt weiterentwickelt, viele Spieler haben individuell einen Sprung nach vorn gemacht und auch André optimiert seine Arbeit ständig. Folgerichtig wollen wir mit ihm als Cheftrainer mittel- und langfristig unsere Zukunft gestalten."

Stimme zur neuen Saison

Geschäftsführer Karsten Günther: "Ich habe überhaupt keine Zweifel und habe sehr, sehr viel Lust auf die Saison. Im festen Glauben daran, dass, wenn wir die nötige Geduld an den Tag legen, hier etwas richtig Gutes aufbauen können. Jeder hat den Anspruch, dass wir den Platz bestätigen. Das wird schwer genug, weil wir da ein paar Große geärgert haben, um dahin zu kommen. Von hinten gibt es Druck von Mannschaften wie Melsungen, Göppingen und Erlangen, die es uns nicht unbedingt gönnen, dass wir dort vorne stehen. Da kommt etwas auf uns zu - und deshalb haben wir gesagt, nicht Rumheulen, sondern Krallen zeigen, und diese Killer-Mentalität müssen wir noch ein kleines bisschen lernen."

So sieht der Saisonstart aus

Das Startprogramm hat es durchaus in sich: An den ersten fünf Spieltagen geht es gleich gegen die Ost-Konkurrenz Berlin (H) und Magdeburg (A/am 26. September, 14:00 Uhr, live im MDR-Fernsehen). Zum Auftakt muss das Haber-Team am Mittwoch (19:05 Uhr/Live-Ticker in der SpiO-App) beim ambitionierten HC Erlangen bestehen.