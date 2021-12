SC Magdeburg wieder nicht zu schlagen

Tabellenführer SC Magdeburg ist in der Handball-Bundesliga weiter ohne Punktverlust. Beim Bergischen HC feierten die Elbestädter am Samstagabend mit 27:24 (14:13) den 15. Ligasieg in Serie. Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren, für den BHC war Lukas Stutzke mit ebenfalls sieben Treffern am erfolgreichsten.

Magdeburg begann vor 2.964 Zuschauern konzentriert, führte rasch mit vier Toren (6:2/8.), doch die Gastgeber ließen den SCM nicht wegziehen. Magdeburg kam aus dem Tritt und die Löwen drehten die Partie (9:10/19.). Zahlreiche technische Fehler, Unterbrechungen und viel Hektik folgten. Kurz vor der Pause drehte Magdeburg die Partie wieder zu seinen Gunsten.

Auch der Start in die zweite Halbzeit gelang dem SCM besser; die Magdeburger bauten ihre Führung auf drei Treffer aus ( 17:14/35. ). Dieses Mal hielt der SCM seine Konzentration aufrecht und baute den Vorsprung aus (24:19/51.). Csaba Szücs vom BHC sah nach seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte (53.), und der SCM brachte den Sieg ins Ziel.

(dpa)