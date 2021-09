SC Magdeburg gewinnt irres Ostderby gegen DHfK Leipzig

Magdeburg zunächst hellwach - Leipzig ohne Biss

Etwas mehr als 4.500 Zuschauer sorgten für eine passende Umrahmung der Partie. Und die Magdeburger Fans sahen erfreut, dass ihr Team den munteren Eindruck machte, schnell mit 3:0 in Front lag. Lag auch daran, dass Keeper Jannick Green gleich mal einige Würfe entschärfte. Leipzig kam schwer ins Spiel, das erste Tor gelang in der siebten Spielminute. Ein deutliches Zeichen, dass es nicht so richtig lief: DHfK-Trainer André Haber nahm früh zwei Auszeiten. Änderte aber insgesamt nichts am Spielverlauf. Leipzig vorn zu fahrig, zu wenige Würfe aus dem Rückraum. Die Magdeburger überzeugten mit einer Wurfquote von 76 % (Leipzig knapp über 50) und ließen sogar in den letzten nicht ganz so konzentrierten Minuten einiges liegen. Dennoch führte der Gastgeber mit 16:11. „Wir spielen Angsthasen-Handball im Angriff“, schimpfte Leipzigs Manager Karsten Günther.

DHfK schnuppert kurz am Derbysieg

Nach dem Wechsel zeigte Leipzig dann sein Derby-Gesicht: Tor um Tor holten die Gäste auf, standen in der Defensive viel besser. Magdeburg dagegen verzweifelte, kam nur noch durch Einzelaktionen zu Treffern. Nach 50 Minuten schafften die Gäste beim 24:24 den ersten Ausgleich der Partie. Und beim 25:27 (54.) schien sich die Partie endgültig zu Gunsten des SC DHfK gedreht zu haben. Doch dann schlug der SCM zurück, Keeper Jannick Green pariert und Leipzig flatterten plötzlich die Nerven. So reichte es für die Gastgeber doch noch zum Heimsieg.