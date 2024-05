Handball-Bundesliga Magdeburg hält Berlin souverän auf Distanz Stand: 18.05.2024 20:58 Uhr

Die Füchse Berlin haben ihr schweres Spiel bei TSV Hannover-Burgdorf gewonnen, Spannung im Titelkampf der Handball-Bundesliga kommt trotzdem nicht auf. Weil auch der SC Magedeburg am Samstag (18.05.2024) auswärts gewann.

Der Pokalsieger, der auch in der Champions League das Final Four erreicht hat und damit weiter auf das Triple hoffen kann, siegte in einer Nachholpartie des 12. Spieltags beim HC Erlangen mit 32:27 (17:14) und bleibt in der Tabelle vor Verfolger Füchse Berlin.

Das Team aus der Hauptstadt gewann im Parallelspiel 28:25 (14:13) bei der TSV Hannover-Burgdorf und ist weiter punktgleich mit dem SCM, der allerdings zwei Ligaspiele weniger absolviert hat. Die Füchse haben nur noch zwei Spiele, die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft naht.

Eisenach feiert Klassenerhalt gegen Flensburg

Die SG Flensburg-Handewitt verlor ebenfalls am Samstag überraschend 27:28 (13:14) beim ThSV Eisenach, der durch den Erfolg rechnerisch den Klassenerhalt geschafft hat. Der Ex-Meister aus dem hohen Norden hingegen wird die Saison trotz der sechsten Saisonniederlage aller Voraussicht nach auf Rang drei beenden.

Der SC DHfK Leipzig feierte einen klaren 39:27 (21:16)-Sieg über den HSV Hamburg, der noch immer um die Spielberechtigung für die nächste Saison zittert. Hamburgs Trainer Torsten Jansen war während des Spiels stinksauer. " Mal eine Frage in die Runde: Wollen wir uns hier abschießen lassen? ", fragte der 47-Jährige in einer Auszeit.