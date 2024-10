Handball-Bundesliga Kiel müht sich zum Sieg gegen Außenseiter Stuttgart Stand: 05.10.2024 22:44 Uhr

Der THW Kiel sucht in der Handball-Bundesliga weiter nach seine Form - und gewann trotzdem. Auch die TSV Hannover-Burgdorf mühte sich zum Erfolg.

Gegen den krassen Außenseiter TVB Stuttgart mühte sich Kiel am 5. Bundesliga-Spieltag am Samstag (05.10.2024) zu einem 29:24 (15:14)-Erfolg, hält mit 6:4 Zählern aber zumindest Anschluss an die Spitzengruppe um den noch verlustpunktfreien Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt (8:0).

Die Kieler taten sich vor 9871 Zuschauern von Beginn an schwer gegen die Schwaben. Erstmals gelang in der 20. Minute beim 9:8 eine Führung. Auch im weiteren Spielverlauf war keine Besserung in Sicht. Erst nach dem 22:22-Zwischenstand führte ein 5:0-Lauf zur Vorentscheidung. Bester Werfer beim THW war der Ungar Bence Imre mit 10/4 Treffern.

Vierter Saisonsieg für Hannover-Burgdorf

Ebenfalls große Mühe hatte die gut in die neue Spielzeit gestartete TSV Hannover-Burgdorf. Die Niedersachsen fuhren mit einem ebenfalls hart umkämpften 28:26 (13:11) gegen den ThSV Eisenach ihren vierten Saisonsieg ein, wie auch den Kielern gelang dies erst in den Schlussminuten. Beste Schützen beim Sieger waren der Olympiazweite Renars Uscins (5) und sein Nationalmannschafts-Kollege Justus Fischer (6).